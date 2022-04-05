Российские оккупанты повредили в Украине 279 больниц и 19 – полностью разрушили, – Ляшко

Также российские военные убили шестерых медицинских работников.

Оккупанты беспощадно обстреливают медицинские учреждения, кареты "скорых" и убивают врачей. С начала войны в Украине российские военные повредили в Украине 279 больниц, а полностью разрушили – 19.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, восстановление медицинской помощи – трудная задача. Впрочем, Министерство здравоохранения уже приступило к развертыванию временных мощностей, чтобы оказывать помощь пострадавшим.

Оккупанты обстреливают больницы / facebook.com/viktor.liashko

"Посетил одну из районных больниц Киевской области. Боль и злоба от увиденного... Недавно здесь было открыто новое приемное отделение, построена новая амбулатория, больница развивалась и оказывала медицинскую помощь. Сейчас все разрушено врагом, орки уже отсутствуют в регионе, а последствия их пребывания мы будем еще ощущать долго", – сообщил Ляшко.

Оккупанты обстреливают больницы / facebook.com/viktor.liashko

Также министр здравоохранения рассказал, что враги не только обстреливают медицинские учреждения, но и убивают врачей. С начала войны от рук оккупантов погибли 6 медработников, а 20 были тяжело ранены.

Оккупанты обстреливают больницы / facebook.com/viktor.liashko

"РФ ответит за каждую расстрелянную больницу, "скорую" и за каждого убитого медика", — говорится в сообщении.

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