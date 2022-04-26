Российские оккупанты предприняли несколько попыток наступления на Кривой Рог - Вилкул

Интенсивность вражеских обстрелов в направлении города значительно увеличилась.

Российские оккупанты начали интенсивнее обстреливать населенные пункты Днепропетровской области в направлении Кривого Рога. Враг предпринял попытки перейти в наступление, но под огнем ВСУ вынужден был отступить.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

"За последние сутки значительно увеличилась интенсивность обстрелов со стороны противника. Так ночью было два прилета "Смерчей" на окраине села Новолатовка. Сегодня обстреляны наши территории в районе Зеленодольской общины, населенных пунктов Новопавловка, Нововоронцовка, Трудолюбовка, Княжевка и ряда других", — написал он.

По словам Вилкула, жертв в результате обстрелов, к счастью, не было.

Глава военной администрации добавил, что российские войска несколько раз пытались переходить в атаку на линии столкновения, которая проходит внутри Херсонской области. В наступлении использовали бронетехнику и пехотные подразделения.

“Благодаря стойкости и героизму наших солдат успеха не имели. Враг отступил, понеся значительные потери в технике и живой силе”, — отметил Вилкул.

Напомним, накануне жителей Кривого Рога предупредили, что в ближайшие дни ожидается возможный переход в наступление. В то же время в военной администрации успокоили, что город готов к защите.

Читайте также: