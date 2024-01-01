Российские оккупанты предприняли попытку закрепиться под Авдеевкой: что известно

В настоящее время в Авдеевском направлении происходит обострение ситуации.

Российские кафиры предприняли попытку закрепиться в окрестностях поселка Степного близ Авдеевки.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБР "Магура" Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона 1 января.

"Оккупанты пытались закрепиться в окрестностях поселка Степного при поддержке минометов. Наши военнослужащие их обнаружили и отработали по ним и не дали этого сделать", — отметил он.

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По словам Лазуткина, последние два дня активно работала вражеская артиллерия, а также оккупанты сбрасывали КАБы на Авдеевку.

Представитель 47 ОМБР "Магура" уточнил, что 31 декабря был целый ряд ракетных ударов по населенным пунктам, расположенным возле линии боевого столкновения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря посетил Авдеевку и побывал на позиции 110-й отдельной механизированной бригады на одном из самых сложных направлений обороны.

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