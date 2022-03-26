Российские оккупанты прицельно бьют по продуктовым составам в Северодонецке: знают, где расположены

Российские оккупанты прицельно бьют по продуктовым составам в Северодонецке: знают, где расположены

За сутки повреждены десять жилых домов в области.

Армия Российской Федерации прицельно сказывается на продуктовых складах в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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В течение прошлой недели произошло несколько прицельных попаданий врага по продовольственным складам. Очередное – 25 марта вечером. По словам Гайдая, никто не пострадал.

Еще один признак "русского мира" — оставить мирных жителей без еды. Это они называют "спецоперацией". Однако гуманитарной катастрофы в Луганской области не будет. ежедневно эвакуируем людей в безопасные регионы страны, возобновляем коммуникации, насколько это возможно", — рассказал глава региона.

Помогают развозить еду патрульные полицейские и спасатели. К слову, вчера доставлены десятки тонн воды в Лисичанск и Золотой Спасателям удалось даже заживить одну из насосных станций в Рубежном и частично подать воду в город.

Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Золотое, Щедрищево. Повреждены десять жилых домов: в них попали снаряды врага. Это четыре многоэтажки и шесть приватных. Из-под завалов эвакуированы семь человек, еще три человека погибли.

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