Российские оккупанты принудительно мобилизуют и грабят местных в ОРДЛО: украинская разведка перехватила записи

Украинская разведка перехватила записи телефонных разговоров местных жителей.

В ОРДЛО российские оккупанты прямо на улицах вылавливают мужчин и принудительно их мобилизуют. Поэтому они скрываются.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупационные власти принудительно забирают в здания военкоматов оккупационных властей мужчин призывного возраста прямо в общественных местах. Жители ОРДЛО осознают возможные последствия военной провокации со стороны российских оккупационных войск, а также то, что они будут находиться как в первой линии при вероятном наступлении, так и будут выполнять всю грязную работу на позициях. Потому мужчины массово скрываются от комендатуры российских оккупационных войск ", — говорится в сообщении.

Также разведка перехватила записи телефонных разговоров местных жителей. В них говорится, что российские оккупанты грабят магазины, забирают у людей автомобили и принудительно мобилизуют. Поэтому жители ОРДЛО скрываются. Местные в телефонных разговорах недовольны действиями российских оккупационных войск.

Напомним, на оккупированных территориях боевики "ЛДНР" принудительно мобилизуют мужчин. По словам местных жителей, облавы устраивают прямо в центре Луганска.

Местные жалуются, что мобилизованных жителей ОРДЛО российские оккупанты вывезли в поле и оставили без еды.

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