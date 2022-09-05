Российские оккупанты принудительно переводят срочников на контракт — Генштаб

Российские оккупанты принудительно переводят срочников на контракт.
Оккупанты начали принудительно переводить военных срочников на контрактную основу. Речь идет о воинской части 1 армейского корпуса русских оккупационных войск.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Так, перевод на контракт срочников делает невозможным их увольнение с военной службы в течение трех лет.
"Кроме того, на указанную категорию не распространяются единовременные выплаты за подписание таких контрактов, что значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Напомним, что в оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв.
Читайте также:
- Взятки за выдачу разрешений на оружие: в Киевской области будут судить бывшего правоохранителя
- Во Львовской области произошло смертельное ДТП: погиб 30-летний мужчина
- В Украине арестовали три белорусских асфальтобетонных завода стоимостью 120 миллионов гривен