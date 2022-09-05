Российские оккупанты принудительно переводят срочников на контракт — Генштаб

Оккупанты начали принудительно переводить военных срочников на контрактную основу. Речь идет о воинской части 1 армейского корпуса русских оккупационных войск.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Так, перевод на контракт срочников делает невозможным их увольнение с военной службы в течение трех лет.

"Кроме того, на указанную категорию не распространяются единовременные выплаты за подписание таких контрактов, что значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв.

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