Российские оккупанты привязывают своих солдат к деревьям как "жертв" для дронов: подробности

По данным радиоперехватов, оккупанты сами называют этот вид наказания "жертва Баби Яге".

Российские командиры придумали новый метод наказания солдат за проступки или отказ участвовать в штурмах – привязывание к деревьям прямо на поле боя.

Такое видео зафиксировали бойцы аэроразведки 60-й отдельной механизированной бригады Кривого Рога.

“Русский солдат, как проявление жестокого наказания, привязывает своего собрата к дереву прямо на поле боя. Русские своих не только бросают – они это делают намеренно”, – говорится в сообщении украинских военных.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал в своем Telegram-канале видео, назвав его "феноменальной записью, которая должна увидеть весь мир".

По его словам, на кадрах зафиксированы военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии РФ.

“Реальное жертвоприношение – такого раньше даже в кино о войне не показывали. Война до последнего россиянина, российские командиры убьют всех, кто откажется идти на мясной штурм”, – написал журналист.

Впоследствии он обнародовал еще одно видео, на котором российский оккупант Иван Третьяков с позывным Малой рассказывает, что отказался идти на штурм, поскольку над позициями кружили украинские дроны.

“Военнослужащий ВС РФ, провинившийся за отказ идти в “мясной штурм”, прикован проводом к дереву. Его глаза часто смотрят в небо, не летит ли уже дрон, ведь он живец, и его жизненный путь предрешен», – пишет Бутусов.

Методы командиров российской армии еще раз подтверждают, что война для них – это безжалостное уничтожение своих же солдат.

Напомним, бойцы 46 аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ с помощью ударных дронов уничтожили российский расчет БПЛА.

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