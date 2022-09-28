Российские оккупанты признали, что они всегда размещаются в жилых кварталах, потому что это "безопасно"

Оккупант Сергей Завдовеев "Француз" в комментарии своим же пропагандистам заявляет, что если они заходят в город, то размещаются среди гражданских, мол так "безопаснее".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко заявил, что на официальном уровне оккупационная армия опровергает то, что они размещаются в жилых кварталах, мол, чтобы не навредить гражданским. Однако ложь своего же Минобороны опроверг оккупант Завдовеев, заявивший, что в городах нет военной инфраструктуры, поэтому они размещаются среди жилых кварталов.

"Видимо, все слышали бесконечный поток лжи, что украинские военные размещаются в жилых кварталах. А вот как российские войска — никогда. Но вдруг пропаганда выложила видео из Изюма, где российский боевик Сергей Завдовеев "Француз" рассказывает, что они всегда размещаются среди жилых", – написал советник мэра Мариуполя.

Напомним, пленные рашисты перекрасили въездной знак Купянска обратно в сине-желтый цвет.

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