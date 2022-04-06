Российские оккупанты продолжают блокировать и обстреливать Харьков - Генштаб

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку.

На Слобожанском направлении войска РФ не прекращают обстрелы Харькова. Также они начали использовать железную дорогу для более оперативной переброски военных грузов из России на оккупированную территорию Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время российские оккупанты производят обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе города Изюм активных действий противник не проводил. Силами отдельных подразделений 20-й общевойсковой и 1-й танковой армий Западного военного округа осуществляет перегруппировку.

Для повышения оперативности перебрасывания военных грузов враг приступил к использованию железнодорожного сообщения. Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (Российская Федерация) на железнодорожную станцию Купянск (Украина)", - рассказали в Генштабе.

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