Российские оккупанты продолжают наступать на Рубежное, город под постоянным огнем

Российские оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Золотого и Камышевахи.

В районе Рубежного враг продолжает оказывать активное огневое воздействие.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что на фронте Луганской и Донецкой областей за сутки было отбито 10 атак врага. Наши военнослужащие уничтожили пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники, семь вражеских автомобилей.

Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 80-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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