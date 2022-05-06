Российские оккупанты продолжают наступление на востоке Украины: в Генштабе сообщили, где наибольшая активность

Российские оккупанты продолжают наступление на востоке Украины: в Генштабе сообщили, где наибольшая активность

Российские войска 6 мая продолжают наступательные действия на востоке Украины и наибольшая их активность зафиксирована на Слобожанском и Донецком направлениях.

Российские оккупанты также наносят ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры и жилым районам населенных пунктов Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Там уточнили, что российские войска не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также чтобы получить сухопутный коридор между этими территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность оккупантов продолжает наблюдаться на Слобожанском и Донецком направлениях.

Напомним, оккупанты усилили обстрелы Запорожской области: вражеские войска ударили по гражданской инфраструктуре.