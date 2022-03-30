Российские оккупанты продолжают обстреливать Чернигов — Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают уничтожать город.

Российские оккупанты и дальше обстреливают Чернигов и осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 30 марта.

"На Северском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова", — сообщили в Генштабе.

Напомним, российские оккупанты продолжают блокировать Харьков и обстреливать жилые кварталы города.

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