Российские оккупанты продолжают обстреливать Чернигов — Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают уничтожать город.
Российские оккупанты и дальше обстреливают Чернигов и осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 30 марта.
"На Северском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова", — сообщили в Генштабе.
Напомним, российские оккупанты продолжают блокировать Харьков и обстреливать жилые кварталы города.
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