Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область: в ГСЧС сообщили о последствиях

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область: в ГСЧС сообщили о последствиях

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Харьков и область.

Так, 22 мая в частный дом в Киевском районе города прилетел обломок вражеского снаряда.

Об этом сообщила ГСЧС в Харьковской области.

"В общей сложности за сутки спасатели совершили 19 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров — 10, в том числе пожаров, вызванных обстрелами — 2, пожаров, которые произошли по другим причинам — 8; 1 раз спасатели вызывались для проведения аварийно-спасательных работ, 6 — для предоставление помощи населению и сотрудникам полиции, 2 — другие выезды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 мая в 12:40 обломок вражеского снаряда попал в частный дом в Киевском районе Харькова. В результате загорелись домашние вещи. Спасатели 22-й ДРПЧ оперативно ликвидировали данное возгорание на площади около 1,5 кв.м., не допустив его распространения.

Уже ночью, в 01:55, 23 мая произошел обстрел одного из населенных пунктов Чугуевского района. Там загорелись сразу 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, магазин и кафе на общей площади около 400 кв.м. С этим пожаром боролись спасатели 50-й ДРПЧ и смогли полностью преодолеть его в 04:50.

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Среди других выездов - спасатели выезжали во все тот же Киевский район Харькова, который был обстрелян в половине первого дня. К счастью пожаров там не произошло, но пострадали частные дома и православный храм, в котором ГСЧСники проводили работы по демонтажу оконных рам и стекла. Аварийно-спасательные работы проводились в разрушенном здании Салтовского района города Харькова.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 89-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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