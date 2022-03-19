Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев, а также показывают пропагандистские сюжеты для картинки.

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев, а также показывают пропагандистские сюжеты для картинки.

В населенных пунктах Черниговской области российские захватчики пытались раздавать "гуманитарную помощь".

Не преуспевая в открытом бою, российские оккупаны используют все средства для давления на мирное население. Один из них – это террор местного населения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 19 марта.

Также с помощью пропагандистских сюжетов противник пытается сформировать картинку лояльного отношения местного населения к оккупационным властям, а в некоторых населенных пунктах раздавать "гуманитарную помощь". Однако это не увенчалось успехом для них.

"В населенных пунктах Черниговской области российские захватчики пытались раздавать "гуманитарную помощь". Местные жители даже под давлением из рук врага ничего не приняли. Похожие меры враг пытается проводить и в Киевской и Херсонской областях", — говорится в сообщении ВСУ.

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