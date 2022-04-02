Российские оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения для блокирования Чернигова

Это подразделения 41 общевойсковой армии РФ.

Несмотря на частичное отведение войск, оккупанты продолжают содержать отдельные подразделения для блокирования Чернигова.

Об этом 2 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41 общевойсковой армии для блокирования города Чернигова. По имеющейся информации основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для ухода на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из Броварского направления на территорию Курской области РФ была выведена часть подразделений из состава 2-й общевойсковой армии. Остальные подразделения находятся в готовности к выдвижению в направлении российской границы.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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