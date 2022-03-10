Российские оккупанты проигрывают на фронте, а потому сосредоточились на распространении фейков – Генштаб

РФ распространяет фейки о "капитуляции" Украины.
Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 10 марта.
"С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий РФ, призывы к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными. Призываем доверять только проверенным источникам и хранить", — подчеркнули в Генштабе.
Напомним, силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.
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