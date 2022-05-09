Российские оккупанты проводят наступательные действия на востоке Украины — Генштаб

Российские оккупанты проводят наступательные действия на востоке Украины.

Их цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Военные преступники РФ хотят создать сухопутный коридор между Донецкой и Луганской областями и оккупированным Крымом.

“Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины”, — отметили в пресс-службе ВСУ.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты штурмуют "Азовсталь": сосредоточились на подрыве моста.

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