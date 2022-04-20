Российские оккупанты проводят штурм в районе Попасной

Российские оккупанты по состоянию на 20 апреля проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная Луганской области.
Российские войска также совершали штурмовые действия в направлении Новотошковского, однако успеха не получили.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, враг пытался укрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Однако и там оккупанты потерпели неудачу.
В то же время, российская батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и была выведена в район восстановления.
Напомним, в Генштабе ВСУ также сообщили, что российские власти планируют полностью установить контроль над Донецкой и Луганской областями. Ради этого Россия перебрасывает в Украину дополнительные подразделения оккупантов.
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