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Российские оккупанты проводят штурм в районе Попасной

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Российские оккупанты проводят штурм в районе Попасной

Иллюстративное фото / Associated Press

Российские оккупанты по состоянию на 20 апреля проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная Луганской области.

Российские войска также совершали штурмовые действия в направлении Новотошковского, однако успеха не получили.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, враг пытался укрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Однако и там оккупанты потерпели неудачу.

В то же время, российская батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и была выведена в район восстановления.

Напомним, в Генштабе ВСУ также сообщили, что российские власти планируют полностью установить контроль над Донецкой и Луганской областями. Ради этого Россия перебрасывает в Украину дополнительные подразделения оккупантов.

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