Российские оккупанты проводят штурм в районе порта Мариуполя и завода "Азовсталь" — Генштаб

Российские оккупанты проводят штурм в районе порта Мариуполя и завода "Азовсталь" — Генштаб

Российские военные продолжают наносить авиаудары по инфраструктуре города Мариуполь.

Оккупанты продолжают и дальше безжалостно обстреливать почти уничтоженный Мариуполь. Военные РФ наносят авиаудары по городу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, российские военные проводят штурм в районе порта Мариуполя и завода "Азовсталь".

"Идут авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь", — говорится в сообщении.

Напомним, Мариуполь равнял с землей российский генерал из Одессы. Командующий далекой авиацией ВКС ВС РФ Сергей Кобылаш наносил массовые удары крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры.

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