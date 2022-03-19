Российские оккупанты пытались наступить в Северодонецке: понесли потери и отступили

Враг сосредоточился на попытках захватить Северодонецк, Рубежное и Попасную.

Армия русской Федерации предприняла попытку произвести наступательные деяния в Северодонецке, но понесла значимые утраты и отступила.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, главные города области находятся под флагом Украины. Российские оккупанты пытались продолжить наступательные действия на определенных направлениях.

Противник действует в районах населенных пунктов Терны, Червонопоповка, на окраинах Рубежного, Кудряшевки, Пурдовки, Осколоновки, Бобрового, Желобка, Молодежного, Новоалександровки, Попасной, Троицкого, Санжаровки, Лозового, Доломитного, Зайцевого, подчеркнул глава ОГА.

Российские войска пытаются штурмовать и вести огневые налеты в подавляющем большинстве направлений. Впрочем, основные усилия сосредоточены на захвате населенных пунктов Северодонецк, Рубежное, Попасное.

Кроме того, в районах населенных пунктов Сиротино и Метелкино ария РФ нанесла авиационные удары по гражданским объектам.

В районе Рубежного, при поддержке артиллерии, оккупанты страны-агрессора продолжают закрепляться в западных и северо-западных частях города. Враг также произвел перегруппировку. Впрочем, успеха нет.

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