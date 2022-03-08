Российские оккупанты пытались продвинуть свой десант в Харьков: врагов ликвидировали

Остальные сбежали на территорию Белгородской области РФ.

Российские оккупанты пытались продвинуть свой десант в Харьков. Однако военных преступников ликвидировали отряды теробороны и сухопутные войска ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Харьковской обладминистрации.

Как стало известно, в Волчанском районе российский противник на трех вертолетах пытался высадить десантно-штурмовую группу. 120 оккупантов пытались двигаться в областной центр. Однако большую часть врагов уничтожили прям на месте. Остальная часть сбежала на территорию Белгородской области РФ.

"Сухопутная часть города полностью контролируется Вооруженными Силами Украины. Группировок регулярных вражеских войск в городе нет, диверсионно-разведывательных групп тоже нет. Отдельных диверсантов быстро выявляем и ликвидируем. Сегодня в 7 утра задержали женщину-разведчицу, которая собирала данные о военных объектах", — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

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