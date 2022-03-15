Российские оккупанты пытались штурмовать Харьков и потерпели позорное поражение — председатель ВЦА

Потери оккупантов подсчитываются.

Российские оккупанты 15 марта пытались прорваться в Харьков. Однако украинские защитники остановили захватчиков.

Также читайте Глава Европейского совета провел телефонный разговор с Путиным

Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.

"В обед оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные cилы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его предыдущих позиций. В первой половине дня ожесточенно дрались с оккупантами и в Руских Тишках. Столкновение длилось больше часа. Вооруженные силы также заставили противника отступить на предыдущие позиции. Потери врага подсчитываем", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 15 марта, народные депутаты приняли ряд важных изменений, которые помогут выстоять в борьбе с российскими оккупантами. Законопроекты касаются разных общественно-политических сфер жизни украинцев.

Читайте также: