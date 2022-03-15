Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Российские оккупанты пытались штурмовать Харьков и потерпели позорное поражение — председатель ВЦА

Дата публикации
Просмотры
6421
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты пытались штурмовать Харьков и потерпели позорное поражение — председатель ВЦА

commons.wikimedia.org

Потери оккупантов подсчитываются.

Российские оккупанты 15 марта пытались прорваться в Харьков. Однако украинские защитники остановили захватчиков.

Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Олег Синегубов.

"В обед оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные cилы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его предыдущих позиций. В первой половине дня ожесточенно дрались с оккупантами и в Руских Тишках. Столкновение длилось больше часа. Вооруженные силы также заставили противника отступить на предыдущие позиции. Потери врага подсчитываем", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 15 марта, народные депутаты приняли ряд важных изменений, которые помогут выстоять в борьбе с российскими оккупантами. Законопроекты касаются разных общественно-политических сфер жизни украинцев.

Читайте также:

"Мы полностью переформатируем экономическую модель Украины" - обращение Премьер-министра Дениса Шмыгаля

"Мы полностью переформатируем экономическую модель Украины" - обращение Премьер-министра Дениса Шмыгаля
Следующая публикация