Российские оккупанты пытают сотрудников Запорожской АЭС, выбивая согласие на сотрудничество — Энергоатом

Даже, несмотря на угрозы, пытки, шантаж и непрерывные запугивания украинцы на ЗАЭС держатся достойно и отказываются сотрудничать с российскими оккупантами.

На Запорожской АЭС захватчики усилили давление на работников и под пытками заставляют подписывать контракт с россиянами.

Об этом сообщает "Энергоатом" в Telegram.

"В городе-спутнике временно оккупированной ЗАЭС Энергодаре рашисты существенно усилили поиск тех украинских атомщиков, которые мужественно держатся уже больше года и не подписывают трудовые договоры с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что захватчики пытают работников, нескольких избили, выбивая согласие на сотрудничество с агрессором.

В "Энергоатоме" уверяют, что даже несмотря на угрозы, пытки, шантаж и непрерывные запугивания украинцы на ЗАЭС держатся достойно и отказываются сотрудничать с российскими оккупантами.

Напомним, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН.ua рассказал, что россияне могут нанести некоторое поражение полигону ядерных отходов, чтобы с помощью "грязной бомбы" распылить ядерные отходы по определенной территории и обвинить в этом Украину.

Отметим, что ЗАЭС была захвачена с начала марта 2022 года. Оккупанты превратили ее в свою военную базу, территория станции и машинные заминированные.

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