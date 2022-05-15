Российские оккупанты пытают взятых в заложники мирных жителей Херсона — Денисова

В Херсоне российские оккупанты пытают взятых в заложники мирных жителей. Российские военные заходят в подъезды, выбивают двери и вывозят людей в неизвестном направлении.

С первых дней оккупации в социальных сетях стали массово появляться сообщения с фото и призывами о помощи в поиске пропавших родителей, жен, детей, друзей.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Жители временно оккупированного города, выходя в магазин, ежедневно рискуют попасть в плен оккупантов. Пребывание дома также не спасает херсонцев от похищения, ведь российские военные заходят в подъезды, выбивают двери и вывозят людей в неизвестном направлении", — отметила она.

В случае попадания на уличную проверку оккупанты производят осмотр тела на наличие татуировок, просматривают содержимое телефона, машины, вещей. Многие не проходят эту "процедуру". После этого людей увозят в неизвестном направлении, добавляет Денисова.

"Херсонцы, побывавшие в плену и вырвавшиеся на подконтрольную правительству Украины территорию, рассказывают об издевательствах и насилии, которое применялось к ним во время допросов. Пытки, похищение и убийство российскими боевиками мирного населения являются ничем иным как актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы предупреждение терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда", — отмечает уполномоченная ВРУ по правам человека и призывает ООН учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 81-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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