Российские оккупанты пытаются мстить украинским военным, обстреливая гражданских — Арестович

Из-за мести россияне обстреляли аэродромы в Ивано-Франковске и Луцке.

Российские оккупанты нанесли авиаудары по гражданскому населению всей Украины. Это попытки отомстить украинским военным за разбитые группы русских солдат.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в пятницу, 11 марта, в видеообращении.

"В течение ночи наша авиация наносила мощные удары по скоплениям врага. И именно в виде мести противник нанес ракетные удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, по Киевщине, по Харьковщине, по Полтавщине, по Днепру и по другим городам. Это попытки прекратить действия нашей авиации", — сказал Арестович.

Напомним, в результате ракетных ударов Российской Федерации в аэродром вблизи Луцка, который оккупанты нанесли 11 марта, погибли четыре человека.

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