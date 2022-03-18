Российские оккупанты пытаются наращивать войска возле Киева из небоеспособных частей — Генштаб ВСУ

Генштаб рассказал о планах российских оккупантов.
Российские оккупанты пытаются наращивать войска возле Киева из небоеспособных воинских частей.
Об этом 18 марта говорится в сообщении Генштаба.
"Враг пытается принять меры для наращивания группировок войск в направлении Киева за счет перемещения неупорядоченных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки полицией Луганской области было зарегистрировано 28 фактов обстрелов населенных пунктов Луганщины. В результате обстрелов среди мирных жителей есть погибшие и ранены. Вражескими обстрелами повреждены частные и многоэтажные дома в Северодонецке, Рубежном, Попасной.
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