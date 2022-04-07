Российские оккупанты пытаются наступать: Генштаб рассказал о ситуации в Донецкой области

Порт Бердянск оккупантами используется для опрокидывания вооружения, военной техники и личного состава.
Российские оккупанты продолжают ракетами обстреливать населенные пункты на Донецком и Таврическом направлениях. Также убийцы из РФ пытались наступать в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое, однако у них успехов не было.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ за 7 апреля.
"На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает осуществлять огневое влияние и ведение штурмовых действий. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Порт Бердянск оккупантами используется для опрокидывания вооружений, военной техники и личного состава. Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасная. Также противник пытался осуществить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Попытки наступления успеха не имели", — говорится в сообщении.
Как отмечается, вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.
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