Российские оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях: в Генштабе рассказали, где горячее всего

Угроза нанесения ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
Российская Федерация осуществила пуски более 100 ракет в ходе очередного массированного ракетного удара по территории нашей страны. По предварительной информации, враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. 61 крылатая ракета уничтожена нашими защитниками. Кроме того, захватчики нанесли 12 авиационных ударов, два из которых – с применением БпЛА типа "Шахед-136". В частности, по гражданской инфраструктуре.
Также враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 10 февраля.
Угроза нанесения ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
На каких направлениях горячее всего
Противник, несмотря на большие потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. За эти сутки огневому влиянию подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павловка, Пономаренко Сумской области и Червоная Заря, Лукьянцы, Огирково, Фиголовка Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Дворечная, Западное, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва и Белогоровка – Луганской.
На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спирное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Южное и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка в Донецкой области.
На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы Времивки Донецкой области и Ольговского, Малиновки, Гуляйполя, Степного, Новоандреевки и Волшебного Запорожской области.
На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и сам Херсон, а также Очаков Николаевской области.
Паспортизация местных и отключение мобильного интернета
В населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения. Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. Учитывая, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение.
С целью ограничения доступа к информации граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мобильные операторы "феникс" и "мкс" с 11 февраля отключают мобильный интернет пользователям.
Точные удары авиации Сил обороны: что уничтожено
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса и еще два важных объекта противника.
Напомним, накануне военный аналитик, полковник Петр Черник сообщил, что на Бахмутском направлении идут сверхтяжелые, очень серьезные бои, однако говорить об оперативном окружении пока неуместно.
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