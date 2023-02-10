Российские оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях: в Генштабе рассказали, где горячее всего

Российская Федерация осуществила пуски более 100 ракет в ходе очередного массированного ракетного удара по территории нашей страны. По предварительной информации, враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. 61 крылатая ракета уничтожена нашими защитниками. Кроме того, захватчики нанесли 12 авиационных ударов, два из которых – с применением БпЛА типа "Шахед-136". В частности, по гражданской инфраструктуре.

Также враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 10 февраля.

Угроза нанесения ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

На каких направлениях горячее всего

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Противник, несмотря на большие потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. За эти сутки огневому влиянию подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павловка, Пономаренко Сумской области и Червоная Заря, Лукьянцы, Огирково, Фиголовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Дворечная, Западное, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва и Белогоровка – Луганской.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спирное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Южное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы Времивки Донецкой области и Ольговского, Малиновки, Гуляйполя, Степного, Новоандреевки и Волшебного Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и сам Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Паспортизация местных и отключение мобильного интернета

В населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения. Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. Учитывая, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение.

С целью ограничения доступа к информации граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мобильные операторы "феникс" и "мкс" с 11 февраля отключают мобильный интернет пользователям.

Точные удары авиации Сил обороны: что уничтожено

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса и еще два важных объекта противника.

Напомним, накануне военный аналитик, полковник Петр Черник сообщил, что на Бахмутском направлении идут сверхтяжелые, очень серьезные бои, однако говорить об оперативном окружении пока неуместно.