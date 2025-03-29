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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Российские оккупанты пытаются расширить зону боев на Харьковщине — ГПСУ

Андрей Демченко отметил, что успехов в этом у врага нет.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Бои за Харьковщину

Бои за Харьковщину / © ТСН.ua

Российские захватчики пытаются расширить зону активных боевых действий в Харьковской области, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко отметил, что успехов в этом у врага нет.

«Линия границы с Россией является фактически линией фронта с где-то активными боевыми действиями, где-то с меньшей активностью. Стоит быть готовыми для развития любых ситуаций на любом из участков, пока РФ идет с войной на наше государство и пока она проявляет такую агрессию. На данный момент если говорить о Харьковской области, то видим два активных очага, один из них — это направление населенных пунктов Липцы и Волчанск, где враг пытается расширить зону активных боевых действий, но ему не удается достичь целей, чтобы захватить больше Харьковской области или расширить активную зону по территории Украины», — сказал представитель ГПСУ.

Напомним, как заявил спикер оперативно-тактической группировки «Харьков» Павел Шамшин, главная цель армии РФ в Харьковской области — это Вовчанск. Оккупанты штурмуют город каждый день.

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