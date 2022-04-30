Российские оккупанты пытаются уничтожить финансовую систему в Херсонской области — первый зампредседателя облсовета

Захватчики в Скадовске (Херсонская область) создали аналог районных государственных администраций.

Во временно оккупированных городах Херсонской области захватчики хотят установить свою "власть".

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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"Сейчас они пробуют создать какую-то вертикаль власти на районном уровне. То есть они начали назначать своих "смотрящих", иначе я не могу назвать, в определенных районах. Вчера это произошло в Скадовске. Они пытаются создать районные государственные администрации, какой-то аналог", — сказал Соболевский.

Также первый заместитель председателя Херсонского облсовета добавил, что оккупанты предоставляют неоднозначные месседжи.

"То они говорят Херсонщина – это часть Украины, но под контролем РФ, то они говорят о Таврической губернии, об объединении с Крымом. Сейчас они пытаются уничтожить финансовую систему на Херсонщине, работают над тем, чтобы сделать видимость "рублевой зоны". Уверен, что ничего не получится", — отметил Соболевский.

Напомним, в Скадовске 15 апреля россияне сняли флаги Украины на здании горсовета и флагштоке и повесили триколоры. Городской совет заверил, что не будет работать под российскими флагами.

Ранее мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что захватчики пока не собираются проводить псевдореферендум: "Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к "референдуму" нет".

Удастся ли оккупантам провести псевдореферендум на Херсонщине

25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно, а более 40% населения уже уехали из города.

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