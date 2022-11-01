Российские оккупанты пытаются вести наступательные действия на трех направлениях — Генштаб

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории. Сосредотачивают усилия на сдерживании украинских военных.
Российские оккупанты пытаются вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Россияне производят обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. Продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе с территории республики Беларусь.
Напомним, что Зеленский предложил создать "экономический Рамштайн".
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