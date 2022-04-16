Российские оккупанты пытаются возобновить интенсивную воздушную разведку в Одесской области

Ночью в регионе раздавались сигналы воздушной тревоги.

Российские оккупанты пытаются возобновить интенсивную воздушную разведку в Одессе и области.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Ночь прошла под сигналы тревоги. Враг пытается возобновить интенсивную воздушную разведку. Силы обороны продолжают выполнять задачи по назначению. Спасибо всем одесситам и жителям области, кто сообщает о рашистских дронах. Вместе к Победе и миру!", — отметил он.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 52-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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