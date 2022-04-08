Российские оккупанты пытаются захватить Попасное и Северодонецк на востоке Украины — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются захватить Попасное и Северодонецк на востоке Украины — Генштаб ВСУ

Однако, по данным Генштаба ВСУ, российские военные не имеют успеха в наступательных действиях.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия с целью захвата Попасной и Северодонецкой Луганской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины от 8 апреля.

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"На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивание группировки войск. Оккупанты не оставляют попыток наступательных действий в направлении населенных пунктов Попасна и Северодонецк. Успеха нет", — говорится в сообщении ВСУ.

Ранее спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник отмечал, что основные усилия россиян сейчас направлены на захват населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее и Новобахмутовка, установлении полного контроля над Мариуполем и овладении рубежом Угледар-Марьинка.

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