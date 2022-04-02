Российские оккупанты пытаются захватить всю Херсонскую область — Генштаб

Враг также пытается взять под контроль некоторые населенные пункты Донбасса.

Российские захватчики продолжают блокировать Харьков и пытаются захватить всю Херсонскую область.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также читайте Российские оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения для блокирования Чернигова

Как говорится, враг пытается продолжить наступление на Изюмском направлении.

Кроме того, на Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия, чтобы взять под контроль населенные пункты Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Стараются россияне установить полный контроль и над городом Мариуполь.

В Южнобужском направлении враг также проводит штурмовые действия, чтобы выйти на административные границы Херсонской области.

Напомним, российские оккупанты намерены выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Читайте также: