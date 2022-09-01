Российские оккупанты ракетами атаковали Одесскую область: спикер ОВА сообщил подробности

Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одесской области.

Об этом 1 сентября сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область. Ракетная атака врага. Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность", — написал он и добавил, что пострадавших нет.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 190-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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