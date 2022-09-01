Российские оккупанты ракетами атаковали Одесскую область: спикер ОВА сообщил подробности

Обстрел захватчики произвели с территории аннексированного РФ Крыма.
Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одесской области.
Об этом 1 сентября сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Одесская область. Ракетная атака врага. Удар с территории временно оккупированного Крыма. Одна ракета "оникс" уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность", — написал он и добавил, что пострадавших нет.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 190-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
Читайте также:
- "Эта зима будет тяжелой для всех": Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года
- Три сценария развития войны: на что рассчитывает Путин, и при каких условиях Украина победит
- Когда Украина выйдет на границы 91-го года и как закончить войну — Жданов