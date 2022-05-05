Российские оккупанты ракетами обстреляли Днепр: в прокуратуре рассказали подробности

Российские оккупанты 4 мая ракетами обстреляли Днепр.
Украинская прокуратура по этому факту возбудила уголовное производство.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Российские оккупанты, обстреливая Днепр, нарушили нормы международного и гуманитарного права. Из-за ракетных ударов в городе повреждена железнодорожная инфраструктура. Пострадавших, к счастью, нет. На месте происшествия работают следователи и взрывотехники.
"Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству, открытому по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты выпустили по Днепру две ракеты. Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. В результате остановлено движение поездов.
Читайте также:
- Украинский моряк из "Яны Капу" второй раз за последние четыре года попал в российский плен.
- Военный эксперт рассказал, когда начнется освобождение украинских территорий от оккупантов
- В Украине появится глобальная платформа United24 для сбора средств от желающих помочь со всего мира