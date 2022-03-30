Российские оккупанты ракетами обстреляли дом Маши Фокиной и убили ее собаку

В результате обстрела была разрушена половина дома.

Украинская певица Маша Фокина показала, что произошло с домом ее дедушки, экс-премьер-министра Витольда Фокина, в результате обстрела российскими оккупантами.

Обстрел произошел ночью 28 марта. В здание, расположенное под Киевом, попали обломки двух ракет. Как рассказала Маша, половина дома была уничтожена.

"Мою семью лишили дома. Российские ракеты! Россияне, это "спецоперация?" Военный объект? Он требовал защиты? Там живет моя семья! Весь мой дом пострадал от обломков ракет. Нет фасада дома, не говоря уже об окнах и дверях. Подвал, где месяц пряталась вся моя семья, сгорел дотла! У вас до сих пор отсохший мозг, застрявший в российских новостях?" — написала Маша.

instagram.com/mashafokina

Она также сообщила, что из-за обстрелов погиб домашний любимец семьи, пытавшийся спрятаться под скамейкой:

"Погибла наша собака, которая пыталась спрятаться под лавочкой, на которой любит сидеть мой дедушка и бабушка. Собаку разорвало на куски".

instagram.com/mashafokina

instagram.com/mashafokina

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