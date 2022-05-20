Российские оккупанты ракетами обстреляли город на Житомирщине: повреждены 100 домов, есть пострадавшие

Российские оккупанты утром, 20 мая, ракетами обстреляли город Малин в Житомирской области.

Из-за обстрелов пострадал объект инфраструктуры, повреждены 100 жилых домов и ранены трое человек.

Об этом сообщил городской голова Малина Александр Ситайло.

"Территорию нашей громады в очередной раз Российская Федерация обстреляла ракетами. Поврежден объект инфраструктуры и около ста жилых домов. Благодаря Богу, жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых. На месте происшествия работают спасатели и следователи. В течение дня будет возобновлено электроснабжение", – сказал Александр Ситайло.

Напомним, днем 20 мая во время воздушной тревоги оккупанты ударили по одной из громад Полтавской области.

Читайте также: