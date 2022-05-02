Российские оккупанты ракетами обстреляли гражданскую инфраструктуру Одессы: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты в понедельник, 2 мая, ракетами обстреляли объект гражданской инфраструктуры в Одессе.

Из-за обстрела Россией есть погибшие и ранены.

Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы этого так не оставим. Каждый раз эти отбросы действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле", — подчеркнул глава ОВА.

Одесский городской совет со ссылкой на ОК "Юг" сообщает, что повреждено также одно из религиозных сооружений города.

"По Одесщине нанесен очередной ракетный удар. Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты 2 мая в очередной раз обстреляли мост через Днестровский лиман.

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