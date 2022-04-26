Российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область: подробности

Российские убийцы во вторник, 26 апреля, ракетами обстреляли Одесскую область.
Из-за этого поврежден один из мостов. В настоящее время движение транспорта там запрещено.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
"Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения", — сообщили в телеграм-канале горсовета.
Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что речь идет о мосте из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы.
Обстоятельства произошедшего и масштабы разрушения устанавливаются.
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