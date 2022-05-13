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Российские оккупанты ракетами обстреляли остров Хортица: известны подробности

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Российские оккупанты ракетами обстреляли остров Хортица: известны подробности

Фото: ТСН.ua

Российские оккупанты в четверг, 12 мая, ракетами обстреляли остров Хортица.

Поэтому на территории заповедника вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, российская ракета попала в заповедную зону на острове Хортица в Запорожье. Поэтому там вспыхнул пожар.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Продолжается следствие.

Напомним, в ночь на 13 мая российские оккупанты дважды ударили ракетами по Сумщине. Обстрел был произведен с территории РФ по приграничному населенному пункту Очкино в Шосткинском районе.

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