Российские оккупанты ракетами обстреляли остров Хортица: известны подробности

Российские оккупанты в четверг, 12 мая, ракетами обстреляли остров Хортица.
Поэтому на территории заповедника вспыхнул пожар.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, российская ракета попала в заповедную зону на острове Хортица в Запорожье. Поэтому там вспыхнул пожар.
Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Продолжается следствие.
Напомним, в ночь на 13 мая российские оккупанты дважды ударили ракетами по Сумщине. Обстрел был произведен с территории РФ по приграничному населенному пункту Очкино в Шосткинском районе.
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