Российские оккупанты ракетами обстреляли Павлоград: уничтожена железнодорожная станция и колея

Из-за обстрела россиян погиб один человек.
Российские оккупанты во вторник, 23 марта, ракетами обстреляли город Павлоград на Днепропетровщине. Из-за этого уничтожены рельсы и помещения железнодорожной станции "Павлоград-2".
Об этом сообщил глава Днепропетровской ВГА Валентин Резниченко.
"Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и пути. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", — говорится в сообщении.
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