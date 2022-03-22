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Российские оккупанты ракетами обстреляли Павлоград: уничтожена железнодорожная станция и колея

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Российские оккупанты ракетами обстреляли Павлоград: уничтожена железнодорожная станция и колея

ДСНС в Днепропетровской области

Из-за обстрела россиян погиб один человек.

Российские оккупанты во вторник, 23 марта, ракетами обстреляли город Павлоград на Днепропетровщине. Из-за этого уничтожены рельсы и помещения железнодорожной станции "Павлоград-2".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ВГА Валентин Резниченко.

"Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и пути. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", — говорится в сообщении.

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