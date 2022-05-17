Российские оккупанты ракетами обстреляли поселок Десна Черниговской области: есть погибшие и много раненых

Российские оккупанты утром 17 мая произвели ракетный обстрел поселка Десна Черниговской области.
Известно, что работает военный учебный центр ВСУ.
Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, есть погибшие и много раненых.
"Сегодня недоброе утро на Черниговщине. Рано утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. На сегодняшний день там работают спасатели ГСЧС, правоохранительные органы. Предварительно у нас есть погибшие и много раненых", — отметил он.
Чаус призвал жителей области быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку война продолжается и угроза не исчезла.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 83-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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