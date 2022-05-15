Российские оккупанты ракетами обстреляли Сумскую область: есть значительные разрушения (фото)

Вчера поздно вечером и в ночь на 15 мая российские оккупанты ракетами обстреляли населенные пункты Сумской области.
Враг нанес немало разрушений домохозяйствам.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Ночь в Сумской области прошла неспокойно", — написал он.
Так, глава области отметил, что около 22 вечера произошел ракетный удар по окрестностям села Шпилевка, Сумского района. Около 2 ночи ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района.
В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, но есть разрушения, добавил Живицкий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 81-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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