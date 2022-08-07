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Российские оккупанты ракетами обстреляли Винницкую область, есть пострадавшие: подробности

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Российские оккупанты ракетами обстреляли Винницкую область, есть пострадавшие: подробности

Фото: Associated Press

Российские оккупанты в воскресенье, 7 августа, ракетами обстреляли Винницкую область.

В Винницкой области вовремя не сработала система оповещения о ракетной опасности, из-за этого есть пострадавшие.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

"К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером воскресенья, 7 августа, около 20:00 воздушная тревога объявлена во всех регионах. В нескольких областях слышали взрывы, однако обстрелы официально подтвердились только в Винницкой области.

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Дата публикации
Просмотры
45к
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