Российские оккупанты ракетами обстреляли Винницкую область, есть пострадавшие: подробности

Российские оккупанты в воскресенье, 7 августа, ракетами обстреляли Винницкую область.
В Винницкой области вовремя не сработала система оповещения о ракетной опасности, из-за этого есть пострадавшие.
Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.
"К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером воскресенья, 7 августа, около 20:00 воздушная тревога объявлена во всех регионах. В нескольких областях слышали взрывы, однако обстрелы официально подтвердились только в Винницкой области.
Читайте также:
- Почему украинская ПВО не сбивает все ракеты кафиров: интервью с зенитчиком Воздушных сил
- Британский полковник назвал стратегическую ошибку россиян и спрогнозировал тактику оккупантов на август
- Россия держит в Черном море четыре корабля с ракетами "Калибр"