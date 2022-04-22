Российские оккупанты ракетами обстреляли железнодорожную станцию на Днепропетровщине: пострадали 5 человек

Российские оккупанты ракетами обстреляли железнодорожную станцию на Днепропетровщине: пострадали 5 человек

Российские оккупанты в четверг, 21 апреля, ракетами обстреляли железнодорожную станцию в Новомосковском районе Днепропетровской области.

Из-за этого пострадали 5 человек.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"В результате трех ракетных ударов пять человек госпитализированы в больницу с резано-осколочными ранениями. Повреждена гражданская инфраструктура и железнодорожный путь. Также взрывной волной выбиты окна многоквартирных домов, неподалеку от эпицентра взрыва. Любые военные объекты на данной территории отсутствуют", — отметили в прокуратуре.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Донецкой области оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов: есть погибшие и раненые, среди них — ребенок.

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