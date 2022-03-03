Российские оккупанты ракетами потопили панамское судно: экипаж удалось спасти

Состояние здоровья всех членов экипажа удовлетворительное.

КП "Морская поисково-спасательная служба" спасла экипаж торгового судна "Helt", которое российские оккупанты подбили и потопили ракетами.

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Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины.

"Шестеро моряков, которые находились на судне, найдены и находятся на борту спасательного судна SAR 01. Состояние здоровья всех членов экипажа удовлетворительное. В настоящее время спасательный катер возвращается в порт Черноморск", — говорится в сообщении.

Известно, что теплоход "HELT" 3 марта был обстрелян российскими оккупантами, в результате чего получил пробоину ниже ватерлинии. Последний доклад с судна был в 12:18, после этого связь пропала с радаров.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217 ед,

боевых бронированных машин – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

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