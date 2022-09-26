Российские оккупанты ракетой обстреляли Кривой Рог: стало известно, куда попали

Российские оккупанты вечером, 26 сентября, ракетой обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине.
Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Инфраструктура этого объекта полностью уничтожена.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Россияне атаковали аэропорт Кривого Рога в 22:22. Люди во время ракетных обстрелов не пострадали.
"Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту. Его инфраструктура разрушена. Дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно", — сообщил Резниченко.
Напомним, в Одессе в понедельник, 26 сентября, раздались взрывы.
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