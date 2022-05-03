Разведка выяснила срок, в течение которого РФ планирует завершить войну в Украине

Разведка выяснила срок, в течение которого РФ планирует завершить войну в Украине

Россияне могут продолжать свою полномасштабную войну на территории Украины до начала осени 2022 года.

По информации украинской разведки, предположительно, Россия планирует закончить войну в Украине, которую она и начала, до сентября 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в разведке напомнили, что РФ рассматривает возможность захвата оккупированных территорий юга Украины в состав временно незаконно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

"О разработке соответствующего плана со сроком минимум до 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олегом Крючковым", — говорится в сообщении.

К слову, городской глава Львова Андрей Садовый ранее предполагал, что война в Украине может продолжаться в той или иной фазе до конца лета.

Тем временем оккупанты несут колоссальные потери в войне против Украины. По состоянию на 3 мая потери российских оккупантов в Украине перевалили за 24 тысячи человек.

ТСН.ua

Напомним, общественный деятель, юрист Марк Фейгин прогнозирует, что война в Украине может растянуться на месяцы. На это могут повлиять несколько факторов, среди которых: военные мощности РФ и готовность Европы "давить" на Россию экономически.