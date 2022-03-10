Российские оккупанты расстреляли сотрудницу одной из партнерских организаций USAID, ее мать и водителя

Российские оккупанты расстреляли сотрудницу одной из партнерских организаций USAID, ее мать и водителя

Максецкая погибла в канун своего 32-го дня рождения.

Российские оккупанты убили сотрудницу одной из партнерских организаций USAID, украинку Валерию Максецкую, ее мать и водителя, когда те пытались выехать из Киева.

Как в Twitter сообщила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, они были расстреляны из российского танка, пока ждали в машине, когда он проедет.

"Мне очень грустно поделиться новостью о смерти Валерии "Леры" Максецкой — гордой украинки, любимого партнера по реализации USAID и блестящего, сочувственного лидера по формированию социальной сплоченности и борьбе с дезинформацией", — написала она.

Пауэр также сообщила, что Максецкая родилась и выросла в Донецке и в 2014 года уже пережила обстрелы там, а позже переехала в столицу – Киев, где начала сотрудничать с USAID через американскую компанию Chemonics. Женщина имела медицинское образование и с начала войны решила остаться в Киеве, чтобы помогать другим. Когда у ее мамы закончилось лекарство, она приняла решение эвакуироваться. Тогда ее, маму и водителя Ярослава расстреляли оккупанты.

Им энергично привлекают к делу Valeria "Lera" Максетска—презент Russian, beloved @USAID implementing partner & brilliant, compassionate leader on building social cohesion & fighting disinformation.



Он был распущен по российской муниципальной just shy of her 32nd birthday. pic.twitter.com/ZoMJJN2CJW — Samantha Power (@PowerUSAID) 9 марта 2022

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 15-й день.

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